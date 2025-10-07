وزير الخارجية: نرحب بطلب هولندا لتكون طرفا مشاركا في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر ترحب بطلب هولندا أن تكون طرفًا مشاركًا في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الثلاثاء، أن هذه المشاركة تأتي أيضًا من قِبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الدول.

وأشار إلى أنَّ وزير الخارجية الهولندي سيتوجه إلى مدينة العريش ومعبر رفح لتفقد الأوضاع على الأرض، والإطلاع على آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية التي تنتظر الدخول إلى غزة.

وعبر عن أمله في إزالة جميع العقبات والقيود المفروضة حاليًّا وبخاصة أن المشكلة لا تكمن في المساعدات.

وتابع: «المساعدات تكفي لكن نريد فتح كل المعابر من الجانب الفلسطيني من داخل قطاع غزة حتى يتسنى تدفق المساعدات للتعامل مع الأوضاع المأساوية والمجاعة الحالية في القطاع».

ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الوضع في سوريا ولبنان والسودان وفي ليبيا، مؤكدا الاتفاق في الرؤى بأنه لا توجد أي حلول عسكرية لهذه النزاعات ولكن حلولًا سياسية في المقام الأول.