الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة البلجيكي فيريرا المدير الفني للفريق، من بلاده لعقد جلسة معه؛ لمناقشة أسباب تراجع النتائج ووضع الفريق بجدول الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد النقاط مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.
وتأتى ضرورة عقد الجلسة مع المدير الفني في ظل سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة فلم يحقق أي فوز آخر 3 مباريات، حيث تعادل مع الجونة خسر من الأهلى وتعادل مع غزل المحلة، لذلك سيتم عقد الجلسة بعد عودته حيث منح فيريرا اللاعبين راحة 4 أيام مستغلا فترة التوقف الدولى.