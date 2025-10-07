معهد دراسات الحرب الأمريكي: رد فعل إيران والميليشيات الموالية لحماس غير واضح حال انتهاء حرب غزة

ذكر "معهد دراسات الحرب" الأمريكي، في تقريره الصادر أمس الاثنين، أن ردود فعل إيران والميليشيات الموالية لها والمتحالفة مع حركة حماس لا تزال غير مؤكدة في حال انتهاء الحرب في غزة.

وفي تقريره الأخير، قال المعهد إن إيران وحزب الله اللبناني يدعمان قبول حماس لوقف إطلاق النار، لكنهما يدعمان في الوقت نفسه "رفضها الضمني للخطة الأمريكية الكاملة".

وقال التقرير إن طهران وحزب الله عبرا عن تأييدهما لمعارضة حماس للمراحل اللاحقة من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسعى إلى إنشاء إدارة سياسية في غزة، مما يشير إلى أن كلا الطرفين قد يفضل استمرار الصراع.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أطلقت جماعات موالية لإيران، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل تضامنا مع حماس.

وتعد هذه الجماعات جزءا مما يعرف بـ "محور المقاومة" الإيراني.

ويعتقد أنه جرى إضعاف حزب الله بعد المواجهة العلنية الأخيرة مع إسرائيل، فيما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مرارا وتكرارا مواقع الحوثيين في اليمن.

وأشار معهد دراسات الحرب إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون سيوقفون هجماتهم حال تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال مسؤول حوثي رفيع إنه يتعين على الوسطاء الدوليين عدم التركيز على نزع سلاح حماس، مضيفا أن أسلحة الحوثيين ومناطق عملياتهم مرتبطة بحماس، مما يشير إلى استمرار دعمهم للحركة حتى في حال نزع سلاحها.



