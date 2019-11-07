مجدي الهواري عن وفاة هيثم أحمد زكي: كل اللي خدوه في حضنهم لما أبوه مات اختفوا من حياته

علق المخرج مجدي الهواري، على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي شيعت جنازته اليوم بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

ونشر «الهواري» عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة مرسومة لهيثم يحتضن والده النجم الراحل أحمد زكي مكتوب عليها «أنت لست وحدك بعد الآن»، معلقا عليها: «هيثم أحمد زكي عاش ومات وحيد.. عرفت بس دلوقتي حكمة ربنا إنه يموت صغير؛ علشان يروح لأهله، لأنه لوحده في الدنيا، لأن مفيش حد يستلمه».

وتابع «الهواري»: «لأن كل اللي خدوه في حضنهم لما أبوه مات اختفوا من حياته، رغم إنه وصاهم عليه، وعمل حاجات وضحى بحياته في آخر فيلم علشان هيثم، ومش عايز أقول أسماء ولا وقائع ربنا يسامحهم بقي.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة».

وكان من المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، لكنها تأخرت نتيجة لعدم وجود أحد من أقارب الراحل لاستلام الجثمان، وقام أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باستلامه.

وكان هيثم أحمد زكي، توفي فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الشروق».

يُذكر أن هيثم قد ولد في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة، وهو نجل النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، وبدء حياته المهنية كممثل في عام 2006، باستكمال ما تبقى من مشاهد والده بفيلم «حليم»، والذي كان من بطولته.