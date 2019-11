مجدي الهواري عن وفاة هيثم أحمد زكي: كل اللي خدوه في حضنهم لما أبوه مات اختفوا من حياته

View this post on Instagram

#هيثم_احمد_ذكي عاش ومات وحيد.. عرفت بس دلوقتي. حكمة ربنا انه يموت صغير علشان يروح لاهله ! لانه لوحده في الدنيا ! لان مفيش حد يستلمه 😔 لان كل اللي خدوه في حضنهم لما ابوه مات اختفوا من حياته رغم انه وصاهم عليه !! وعمل حاجات وضحي بحياته في اخر فيلم علشان هيثم ومش عايز أقول اسماء ولا وقائع ربنا يسامحهم بقي !! وعلشان كده كمان معني الدعاء للميت اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة أمين أمين 🙏