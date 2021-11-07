رئيس مجلس النواب اللبناني يطمئن هاتفيا على الكاظمي بعد محاولة الاغتيال

أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ للاطمئنان على صحته وعائلته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم.

وكان بري قد بعث، في وقت سابق اليوم، برقية للكاظمي، مستنكرا محاولة الاغتيال والغدر، معتبرا أنها محاولة لاغتيال العراق وأمنه واستقراره باستهداف رئيس الوزراء وعائلته الكريمة بعدوان آثم.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أجرى، اتصالا هاتفيا، بنظيره العراقي مصطفى الكاظمي، للاطمئنان عليه بعد النجاة والسلامة من محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، وتمنى ميقاتي للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار.