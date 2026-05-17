وزير خارجية العراق يؤكد التوجه لإعادة ترميم العلاقات مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بعد إعادة تعيينه للمرة الثالثة في منصبه، أن بغداد ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج وإعادة ترميمها.

وقال حسين، في تصريحات اليوم الأحد، إن العلاقات العراقية الخليجية تأثرت خلال الأشهر الماضية بتداعيات الحرب التي اندلعت في 28 فبراير بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأشار إلى أن تلك التطورات انعكست سلبا على أجواء التعاون الإقليمي، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأوضح أن وزارة الخارجية العراقية ستباشر العمل بشكل فوري لإعادة تنشيط العلاقات مع دول الخليج وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

وجاءت تصريحات حسين عقب تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي فالح الزيدي، مهامه رسميا، السبت، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني.

وأكد الزيدي، في أول خطاب له بعد توليه المنصب، أن حكومته ستتبنى نهج "الشراكة الوطنية" وتعمل على تجاوز الخلافات السياسية، متعهدا بمواجهة التحديات الداخلية والعمل على حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

كما شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وصون سيادة العراق، إلى جانب تطوير علاقاته العربية والإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الزيدي الأسبوع الماضي، قبل أن يؤدي هو وأعضاء حكومته اليمين الدستورية رسميا يوم الخميس الماضي.