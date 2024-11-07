الحوثي: فوز ترامب لن يغير موقفنا الثابت بشأن نصرة فلسطين

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، الخميس، إن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لن يغير موقف الجماعة "الثابت" في نصرة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للحوثي، بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وبحسب نتائج أوردتها وسائل إعلام أمريكية، حسم ترامب سباق الرئاسة بعد تجاوزه بشكل ملحوظ العدد المطلوب من الأصوات في المجمع الانتخابي والبالغ 270 صوتا، متغلبا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل، ليبدأ رسميا مهامه الرئاسية.

وقال الحوثي، إن "نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على موقفنا المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، ولا خيار للأعداء إلا وقف العدوان (الإسرائيلي) والحصار على غزة، ووقف العدوان على لبنان"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "لدينا في اليمن تجربة مع ترامب (ولايته السابقة 2017- 2021)، والنتيجة أنه لم يحسم الجبهات في اليمن، ولم ينجح في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران والعراق".

وتابع زعيم الحوثيين: "لا ترامب ولا بايدن ولا غيرهم سيتمكن من أن يثنينا عن موقفنا الثابت المبدئي الديني في نصرة الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الخيار الأفضل للأمريكي ولغيرهم وقف العدوان والحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان وإنهاء هذه الحروب".

وتابع الحوثي: "سنواصل التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى لما هو أعظم ولما هو أكبر ولما هو أقوى".