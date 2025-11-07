نادي المنيا يستضيف بعثة الأهلي للكرة الطائرة استعداداً لمواجهة الفريقين في دوري المحترفين

استضاف مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، مساء اليوم الخميس، بعثة فريق النادي الأهلي للكرة الطائرة، وذلك على هامش قدوم البعثة إلى محافظة المنيا استعداداً لمواجهة فريق نادي المنيا غداً الجمعة في إطار منافسات دوري المحترفين.

واستقبل بعثة الأهلي كلٌّ من المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي، والمخرج أحمد علي رجب عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط، وشادي عادل، والمهندس علي بهاء فكري عضوي مجلس الإدارة، واللواء خالد عبد الحليم المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب الكابتن إبراهيم عبد الحكم رئيس الجهاز الفني لفريق طائرة نادي المنيا، والجهاز الفني المعاون، واللاعبين.

كما حضر الاستقبال الكابتن عماد حمدي رئيس منطقة المنيا للكرة الطائرة، والكابتن محمد فاروق سكرتير المنطقة، والكابتن شديد قناوي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا.

وعبّر أعضاء بعثة النادي الأهلي عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من نادي المنيا، مؤكدين أن نادي المنيا يُعدّ أحد أعرق وأقدم أندية الصعيد، ودائمًا ما يمثل نقطة مضيئة في البطولات التي يشارك فيها بمختلف الألعاب.

من جانبه، أعرب المحاسب عاطف عبد الجابر عن شكره وتقديره لفريق الأهلي وجهازه الفني على قبول دعوة الاستضافة، مؤكداً أن فريق الأهلي يمثل قوة رياضية كبيرة على المستويين الإفريقي والعالمي، نظراً لمشاركاته الدائمة في البطولات الدولية وتتويجه بكأس إفريقيا عدة مرات.

كما هنأ رئيس نادي المنيا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الفوز في الانتخابات الأخيرة، متمنياً للنادي دوام التوفيق ورفع اسم مصر عالياً.

وأعرب المخرج أحمد علي رجب، عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرف على فريق الكرة الطائرة، عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً دور النادي الأهلي العريق في خدمة الرياضة المصرية وتحقيق البطولات القارية والعالمية.

كما قدّم الكابتن إبراهيم عبد الحكم الشكر لبعثة الأهلي وجهازه الفني واللاعبين، متمنياً لهم دوام التوفيق في بطولاتهم، وأن يستمتع جمهور الفريقين بلقاء الغد.

ومن المقرر أن يستضيف فريق المنيا نظيره الأهلي في السادسة من مساء غدٍ الجمعة، على صالة جامعة المنيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.