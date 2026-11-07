الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف 1155 جنديا وأكثر من 900 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، إثر الاشتباك معها على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث بلغت خسائرها 1155 جنديا، و903 طائرات مسيرة، و10 مدرعات و5 مدافع ميدان، إضافة لتحقيق مكاسب مهمة على الأرض، واستهداف مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه، "دمرت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وقوات الطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية محطة رادار، وقصفت مستودعات ذخيرة ومرافق تخزين ومواقع إنتاج لأنظمة روبوتية أرضية وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة".

وذكر البيان، أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، وأربعة صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى، و903 طائرات مسيرة.

وتابع "عززت وحدات مجموعة قوات الشمال وضعها التكتيكي، مكبدة العدو أكثر من 150 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة، و3 محطات حرب إلكترونية".

وأضاف، "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 سيارة، ومدفع ميداني، ومحطتين للحرب الإلكترونية، في منقطة نفوذ قوات الغرب".

واستطرد البيان، "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 345 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومحطتين للحرب الإلكترونية، إثر اشتباكات مع مجموعة قوات المركز في منطقة نفوذها".

وتوغلت وحدات من مجموعة قوات الشرق، في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، قرب عدة بلدات في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 411 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، وفوق البحر الأسود وبحر آزوف ".