هزيمة تاريخية لحزب نيلسون مانديلا في الانتخابات المحلية بجنوب أفريقيا

واجه الحزب الذي أنهى الفصل العنصري، تحت قيادة نيلسون مانديلا انتكاسة رئيسية في الانتخابات المحلية التي جرت في جنوب أفريقيا، طبقا للنتائج، التي تم الإعلان عنها اليوم السبت.

وقالت لجنة الانتخابات إنه مع فرز 98% من الأصوات، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 95ر30% فقط من الأصوات.

وحصل حزب "التحالف الديمقراطي" الليبرالي، بقيادة البيض على 56ر24% من الأصوات على مستوى البلاد.

وقالت لجنة الانتخابات إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي هيمن على السياسة في جنوب أفريقيا بوصفه أكبر حزب منذ أكثر من 30 عاما، فقد أيضا أغلبيته في ست من المناطق الكبرى الثماني.

وفي العاصمة بريتوريا ومركز الاقتصاد جوهانسبرج، يتقدم حزب "التحالف الديمقراطي" بفارق جيد ومن المتوقع أن يشكل ائتلافا يستبعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.