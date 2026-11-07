هجمات صاروخية روسية تسفر عن انقطاع الكهرباء وتضرر جسر في كييف

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قال عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو اليوم السبت، إن العاصمة كييف تعاني من مشاكل كبيرة في إمداد الكهرباء عقب هجوم صاروخي روسي، مضيفا أن انقطاع الكهرباء يوؤثر أيضا على إمدادات التدفئة والمياه المركزية.

وأضاف العمدة أن 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم الروسي الذي استهدف البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالعاصمة وفي منطقة جيتومير المجاورة.

وألحق الهجوم أضرارا أيضا بـ"الجسر الشمالي" في كييف الواقع فوق نهر دنيبرو الذي تحتم غلقه بشكل مؤقت. وقال عمدة كييف أن خطوط الكهرباء الخاصة بالحافلات الكهربائية (ترولي باص) انقطعت ولكن الإصلاحات بدأت بالفعل. يقسم نهر دنيبرو كييف إلى قسمين وأي عرقلة تلحق بجسورها تؤثر على حياة المدينة.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت الهجوم على الجسر لأنه يستخدم لنقل القوات العسكرية الأوكرانية. ولكن قوانين الحرب الدولية تمنع الهجمات على البنية التحتية الرئيسية مثل الجسور.

كما قالت موسكو إنها هاجمت مصنعا ينتج صواريخ فلامينجو الأوكرانية ومحطة الطاقة "تريبيليا" بجنوب كييف ومحطة فرعية في منطقة جيتومير.

وقال الجيش الأوكراني إن دفاعات الجو الأوكرانية نجحت في اعتراض أربعة صواريخ باليستية و149 من 172 طائرة ممسيرة مقاتلة روسية خلال المساء.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر قبل الهجوم بوقت قصير من ضربات روسية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في محيط كييف، ما جعل ملايين الأشخاص يواجهون انقطاعات للكهرباء تستمر لساعات واضطرابات في إمدادات المياه والتدفئة.

وهاجم الجيش الأوكراني مصفاة النفط في مدينة ساراتوف الروسية. وقالت الإدارة الإقليمية إن العديد من المباني السكنية تضررت، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

وتشير التقارير أيضا إلى أنه تم قصف أحد مصانع الأسلحة في أوريول بجنوب غرب موسكو .