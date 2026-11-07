فليك: لا توجد كلمات كافية لوصف رافينيا

أشاد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، بنجم فريقه رافينيا، عقب تجديد عقده، مؤكدًا أهميته الكبيرة للنادي، وذلك خلال حديثه عن استعدادات الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها على ملعب «رياض إير متروبوليتانو»، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال فليك عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي: «لا توجد كلمات كافية لوصف رافينيا. هذا هو القرار الأفضل للنادي ولرافينيا. أنا ممتن لتجديد عقده، فهو لاعب رائع وقائد فريقنا، وله أهمية كبيرة بالنسبة إلى النادي».

وتطرق المدرب الألماني إلى موقف إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن، بعد مشاركتهما في التدريبات الأخيرة للفريق، مؤكدًا إمكانية وجودهما في قائمة المباراة، حيث قال: «يمكن أن يبدأ إريك المباراة أساسيًا، وسيكون اللاعبان ضمن قائمة الفريق لمباراة الغد. أعتقد أن إريك قادر على المشاركة منذ البداية، لكننا سنرى ما سيحدث».

وعن إمكانية مشاركة فرينكي دي يونج أساسيًا، أوضح فليك: «لم أحسم بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة. من الجيد التفكير في الأمر خلال الليل. نحن نعرف إمكاناته، وكذلك إمكانات بيرنال. لقد قدم الأخير أداءً جيدًا للغاية في المباراة الماضية، وأنا معجب بما يقدمه».

وأضاف متحدثًا عن أوجه الاختلاف بين دي يونج ومارك بيرنال: «يستطيع فرينكي اللعب في مراكز مختلفة، وليس في مركز لاعب الارتكاز رقم 6 فقط. هناك تشابه بينهما، لكن فرينكي يمتلك خبرة أكبر. أما من ناحية التعامل مع الكرة، فكلاهما يتمتع بالثقة والاقتناع بقدراته. بيرنال قدم أداءً جيدًا للغاية، ويعرف المنطقة التي يجب أن يوجد فيها. أنا سعيد جدًا به، وكذلك بعودة فرينكي. علينا اختيار التشكيل الأساسي المناسب، ولدينا الوقت الكافي لاتخاذ القرار».

وعن جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، قال مدرب برشلونة: «جوليان لاعب رائع، لكنه يلعب في أتلتيكو مدريد، وعليّ التركيز على فريقي». كما شدد على رضاه عن الخيارات الهجومية المتاحة لديه، مضيفًا: «لا أتحدث عن لاعبين ينتمون إلى فرق أخرى. أركز على لاعبي فريقي، وأنا سعيد للغاية بوضع الفريق. لدينا خيارات عديدة في الخط الأمامي، وليس هناك ما يمكن إضافته».

وفيما يتعلق بحالة جول كوندي، أوضح فليك أن تعافيه يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلًا: «كنا نتوقع تعافيه بشكل أسرع، لكن علينا التعامل مع الأمر بهدوء. يجب متابعة تطور حالته، ونأمل أن يصبح جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي».

كما أشاد بما يقدمه جوردون في المباريات الأخيرة، مؤكدًا تطور مستواه، حيث قال: «يمنحنا الكثير عندما تكون الكرة بحوزتنا، فهو يحافظ على الاستحواذ ولا يرتكب أخطاء. أعتقد أنه يمكن أن يكون أكثر أنانية قليلًا في الثلث الهجومي الأخير. قدم أداءً جيدًا للغاية في المباريات الأخيرة ورفع مستواه، وأنا سعيد بما يقدمه».

وبشأن المواجهات السابقة أمام أتلتيكو مدريد، أكد فليك أن نتائج الماضي لن تؤثر في استعدادات فريقه للمباراة المرتقبة، قائلًا: «كل ذلك أصبح من الماضي، ولا يمثل أهمية بالنسبة إليّ. الأهم هو ما سيحدث غدًا، عندما نواجه فريقًا رائعًا. نريد الفوز من أجل تصدر الترتيب خلال فترة التوقف الدولي. لقد عملنا بجد، ونتطلع إلى إظهار نقاط قوتنا».

وعن خسارة أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونخ، شدد مدرب برشلونة على صعوبة المواجهة المقبلة، مؤكدًا أن هدف فريقه هو العودة بالنقاط الثلاث، وقال: «كل مباراة مهمة. لدينا في الدوري الإسباني ثلاثة أو أربعة فرق قوية للغاية، والفارق بينها في جدول الترتيب ليس كبيرًا. الفوز على ملعب متروبوليتانو مهم، وهذا هو هدفنا. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار. لا يزال هناك الكثير من المباريات حتى نهاية الموسم. سنذهب إلى هناك من أجل الفوز، لكننا نواجه فريقًا رائعًا يقوده مدرب مميز. ستكون مباراة صعبة».

كما علق فليك على غياب رودري، موضحًا أنه تحدث مع اللاعب بشأن إدارة دقائق مشاركته، وأضاف: «يمكنك دائمًا القيام بالأمور بصورة أفضل، لكنني تحدثت مع اللاعب في هذه الحالة، وعملنا على تنظيم عدد دقائق مشاركته. إنه لاعب يمتلك خبرة كبيرة، وقد تحدثنا واتفقنا على هذه الأمور. لم يكن بإمكاني فعل المزيد. عندما ترى النتائج، تفكر في أنه كان بإمكانك التصرف بطريقة مختلفة، لكن ذلك أصبح من الماضي».