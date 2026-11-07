ترامب: إيران لا تفعل أي شيء دون موافقتنا ومنعناها من استخدام الأسلحة النووية لمحو إسرائيل

• واشنطن ستحدد الخطوة المقبلة بشأن برنامجها النووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن أي تحرك يتعلق ببرنامجها النووي لن يتم دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك في تصريحات جديدة أدلى بها داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ، وفقا لمانقلته "تايمز او إسرائيل".

وقال ترامب، رداً على أسئلة الصحفيين بشأن تقارير تتحدث عن مراجعة مفاوضين إيرانيين مقترحاً جديداً للتوصل إلى اتفاق يقيّد البرنامج النووي لطهران، إن إيران «لا تفعل أي شيء دون موافقتنا»، مضيفاً أن ما تدرسه طهران لا يغير من موقف واشنطن الرافض لامتلاكها سلاحاً نووياً.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتخذ قراراً بشأن الخطوات المقبلة تجاه إيران، قائلاً إن الإدارة تدرس ما إذا كانت ستذهب إلى أبعد من ذلك لضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً مستقبلاً.

وأشار ترامب إلى أنه يفضل عدم تدمير ما تبقى من البلاد، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار، مضيفاً أن العالم سيعرف قريباً القرار الأمريكي.

كما نوه ترامب في ذات السياق إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية منعت إيران من استخدام الأسلحة النووية لـ"محو إسرائيل"، ومهاجمة الشرق الأوسط وأوروبا، واستهداف المدن الأمريكية، لافتاً إلى أن القوات البحرية والجوية الإيرانية تضررت بشدة كما انهار اقتصادها.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتزايد الحديث عن تحركات دبلوماسية محتملة للتوصل إلى تفاهمات تحد من الأنشطة النووية لطهران.

وكان ترامب قد كرر في تصريحات سابقة ادعاءه بأن إسرائيل لم تكن لتبقى موجودة لولا تدخله لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في إشارة إلى الدور الذي يقول إن إدارته لعبته في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.