قتيل و8 مصابين في هجوم روسي واسع على كييف ومحيطها

• وأضرار تطال منشآت الطاقة وجسراً شمال العاصمة

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق محيطة بها هجوماً روسياً واسعاً بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال ليل الجمعة وحتى صباح السبت، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، إلى جانب أضرار طالت منشآت الطاقة ومبانٍ سكنية وبنية تحتية، بحسب السلطات الأوكرانية، وفقا لتقارير إخبارية أوروبية.

وبحسب قتاة فرنسا 24 الفرنسية، قالت السلطات إن الهجمات الروسية استهدفت منشآت حيوية لقطاع الطاقة في كييف والمناطق المحيطة بها، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، في ظل محدودية إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة نتيجة تكرار الضربات الجوية.

وأعلنت هيئة خدمات الطوارئ الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أن الضربات تسببت في أضرار بعدد من المباني السكنية وروضة أطفال ومبنى غير سكني في منطقة سولوميانسكي بالعاصمة، فضلاً عن تسجيل أضرار في منطقتي دارنيتسكي وسفياتوشينسكي.

من جانبه، اتهم عمدة كييف فيتالي كليتشكو القوات الروسية باستهداف البنية التحتية للمدينة باستخدام صواريخ باليستية، مشيراً إلى تضرر منشآت للطاقة في منطقتي كييف وجيتومير.

وحذر كليتشكو من أن وضع إمدادات الطاقة في العاصمة «صعب للغاية»، موضحاً أن الأضرار أثرت أيضاً على أنظمة التدفئة وإمدادات المياه، فيما تعمل فرق الطاقة والخدمات البلدية على استعادة الخدمات للسكان.

وأضاف أن الجسر الشمالي «بيفنيتشني» تعرض لأضرار خلال الهجوم، ما استدعى إغلاق حركة المرور عليه لحين انتهاء المختصين من تقييم حجم الأضرار.

وفي السياق ذاته، أعلن تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، مقتل شخص في المنطقة المحيطة بالعاصمة، جراء ضربات استهدفت خمس مناطق.

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 149 طائرة مسيرة من أصل 172، إلى جانب أربعة صواريخ باليستية، خلال الهجمات الروسية التي قال إنها تركزت بشكل أساسي على منطقة كييف.

فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ما وصفته بضربة واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية خلال الليل، موضحة أن الهجوم استهدف منشآت مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الجسر الشمالي، مبررة استهداف تلك المواقع باستخدامها، بحسب قولها، في دعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت السلطات الروسية وقوع أضرار في مبانٍ سكنية ومنازل بمقاطعتي روستوف وساراتوف جراء هجمات أوكرانية ليلية، فيما قال حاكم مقاطعة أوريول أندريه كليتشكوف إن ثلاث منشآت سكنية خاصة، إلى جانب مستودعات ومرافق إنتاج تابعة لشركات تجارية، تعرضت لأضرار في عاصمة المقاطعة.

كما زعمت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 411 طائرة مسيرة أوكرانية في 10 مناطق، إضافة إلى مسيرات فوق البحر الأسود وبحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه روسيا ضرباتها الجوية على أوكرانيا خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان، مع تراجع إمكانية الوصول المنتظم إلى الكهرباء والمياه، وسط مخاوف من استمرار استهداف البنية التحتية الحيوية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر، قبل الهجمات، من امتلاك بلاده معلومات استخباراتية تشير إلى استعداد روسيا لشن ضربات تستهدف قطاع الطاقة والجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو والبنية التحتية المدنية.

ودعا زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى تسريع تسليم صواريخ اعتراضية لمنظومات «باتريوت»، مؤكداً أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاقات الإمدادات الدفاعية لمواجهة الهجمات الروسية.

وتظل المعلومات والاتهامات المتبادلة بشأن الهجمات عرضة لصعوبة التحقق المستقل منها، في ظل استمرار الحرب، إذ ينفي الطرفان استهداف المنشآت المدنية عمداً، ويؤكد كل منهما أن ضرباته تستهدف مواقع عسكرية أو منشآت مرتبطة بالأنشطة العسكرية.



