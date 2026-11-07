إقامة جبرية لوالد ميجان ماركل لحيازته مواد استغلال جنسي للأطفال

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• السلطات الأمريكية ضبطت نحو 78 مادة يُشتبه في احتوائها على صور استغلال جنسي لأطفال، فيما ينفي توماس ماركل الاتهامات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية وضع توماس ماركل، والد ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، قيد الإقامة الجبرية، على خلفية اتهامات بحيازة مواد تتضمن استغلالًا جنسيًا للأطفال.

وأفادت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، بأن السلطات ضبطت نحو 78 مادة يُشتبه في احتوائها على صور استغلال جنسي لأطفال، داخل مستودعين استأجرهما ماركل (82 عامًا) في لوس أنجلوس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول بمكتب الادعاء الفيدرالي في لوس أنجلوس، أن ماركل متهم بحيازة مواد تتضمن استغلالًا جنسيًا للأطفال، بينها صور تجمعه بفتيات قاصرات.

وأمرت محكمة أمريكية بوضع ماركل قيد الإقامة الجبرية بعد احتجازه في فلوريدا، وإخضاعه لتقييم نفسي بسبب تقدمه في السن ومشكلات صحية ومتعلقة بالذاكرة.

ولم يقدم ماركل إفادته الدفاعية بعد، فيما سبق أن نفى الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبها، امتنعت ميغان ماركل عن التعليق على القضية، وفق متحدث باسمها.

وكان التحقيق قد بدأ عقب بلاغ من ابن ميغان غير الشقيق بشأن العثور على مواد تتضمن استغلالًا للأطفال في منزل والدهما بالفلبين.