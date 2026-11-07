عملية نسف إسرائيلية في بلدة بني حيان وقصف مدفعي لقرى جنوب لبنان

• رغم اتفاق "صيغة الإطار" الذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش اللبناني فيها..

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عملية نسف في بلدة بني حيان جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عددًا من القرى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي "نفذ عملية نسف في بني حيان"، دون أن تحدد ما جرى نسفه، "كما أجرى عمليات تمشيط في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون".

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية "قصفت، فجر السبت، أطراف وادي الحجير في منطقة جبل عامل".

وخلال ساعات الليل، تعرضت أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل ووادي زبقين لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وفق الوكالة.

وذكرت أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت، مساء، منطقة العرايش الواقعة بين بلدتي حاريص وحداثا في قضاء بنت جبيل، فيما مشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد جنوب صور.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية، بحسب المصدر ذاته، رشقات نارية باتجاه بلدة المنصوري بقضاء صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.

وتستمر هذه الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة الإطار"، الذي وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 يونيو 2026، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها على لبنان بين عامي 2023 و2024، الذي شهد توغلًا بريًا إسرائيليًا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.