تركيا تعتقل أكثر من 33 ألف مهاجر أفغاني في أول 10 أشهر من 2026

أشارت أرقام رسمية بشأن الهجرة إلى أن السلطات التركية احتجزت 33 ألفا و341 مواطنا أفغانيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مما يجعل الأفغان المجموعة الأكبر من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذين تم إلقاء القبض عليهم في البلاد.

وطبقا لأرقام صادرة عن المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية اليوم السبت، فقد تم احتجاز أكثر من 120 ألف مواطن أجنبي، في الفترة ما بين يناير وأكتوبر. وشكل الأفغان أكبر عدد يليهم مواطنون من سوريا وأوزبكستان وتركمانستان وإيران والمغرب والعراق ومصر والسودان واليمن، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتشير أحدث الأرقام إلى زيادة مستمرة في عدد المواطنين الأفغان، الذين يتم احتجازهم في تركيا. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، اعتقلت السلطات التركية 25 ألفا و314 أفغانيا، ضمن حوالي 95 ألف عملية احتجاز شملت مهاجرين لا يحملون وثائق من جميع الجنسيات.