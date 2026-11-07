قائد عسكري إيراني: إحباط تهريب أسلحة لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد

أعلن قائد قوات حرس الحدود الایرانی عن ضبط شحنة من الأسلحة على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد،كانت تستهدف تنفيذ أعمال إرهابية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن العميد علي أكبر جاويدان قوله: "تمكن حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، بفضل الرصد الاستخباراتي والتدابير التقنية، من كشف شبكة متورطة في الاتجار بالأسلحة والذخيرة، كانت تعتزم إدخال شحنة كبيرة من الأسلحة إلى البلاد. وقد تحركت قوات حرس الحدود على الفور لإلقاء القبض على المتورطين وإحباط مخططاتهم الخبيثة".

وأضاف: "عقب تحديد المنطقة وتتبع المهربين، نفذت قوات حرس الحدود عملية حاسمة وسريعة أسفرت عن ضبط مركبتين، واعتقال أحد المهربين، ومصادرة 71 مسدساً عسكرياً، و144 مخزناً للذخيرة، و343 طلقة حية".

وأشار قائد حرس الحدود إلى أن "المهربين كانوا يهدفون إلى إدخال هذه الأسلحة والذخائر إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار المجتمع - لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان - إلا أنهم فشلوا في تحقيق مآربهم".