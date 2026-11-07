الجيش الإيراني: قواتنا أقوى مما كانت عليه في بداية الحرب

قال الجيش الإيراني، اليوم السبت، إنه أصبح "أقوى" مما كان عليه عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران.

وأوضح المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا أن القوات الإيرانية "في حالة تأهب قصوى، وهي أقوى مما كانت عليه في بداية الحرب، بفضل خبرتها في المواجهة المباشرة مع أمريكا والكيان الصهيوني"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتابع: "لقد استفادت القوات المسلحة الإيرانية من دروس عسكرية قيّمة استُخلصت من المواجهة المباشرة مع أمريكا، واكتسبت حافزا والتزاما وثقة أكبر بالنفس".

وقال: "بناء على توجيهات قائد الثورة، فإن رد القوات المسلحة سيكون فوريا وفعالا ودون قيود جغرافية، وهذا التوجيه هو أساس عمل القوات المسلحة".

كما لفت أكرمي نيا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أنه لن يتم فتح الممر الاستراتيجي إلا بعد قبول أمريكا بشروط طهران.

وتسعى طهران منذ اندلاع الحرب إلى تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط.



