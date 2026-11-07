قوات الأمن الهندية تعثر على أكثر من 900 فتيل تفجير في ولاية تشاتيسجار

ذكرت الشرطة الهندية اليوم السبت أن قوات الأمن عثرت على أكثر من 900 فتيل تفجير وكمية ضخمة من المواد، المستخدمة في صنع متفجرات، كان الماويون قد أخفوها سابقا في منطقة بيجابور بولاية تشاتيسجار.

وقال مسؤول شرطة بارز إنه بناء على معلومات استخباراتية من قبل الكتيبة رقم 204 لوحدة "كوبرا" النخبوية في قوة الشرطة الاحتياطية المركزية، عثر فريق مشترك على المخبأ تحت الأرض في منطقة غابات بالقرب من قرية "بوجاريكانكر" أمس الجمعة، بعد يوم من ضبط 711 قذيفة من نوع (بي.جي.إل) في المنطقة، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف المسؤول أن القوات عثرت على كمية كبيرة من المكونات، المستخدمة في صنع المتفجرات والأجهزة الألكترونية، بما في ذلك 455 صاعقا كهربائيا و500 صاعق غير كهربائي.

يذكر أن قوات الأمن العام قتلت العام الجاري 20 ماويا. وفي 2024 و2025، قتلت القوات ما يربو على 500 ماوي وكانت أغلبيتهم من مقاطعة بيجابور.