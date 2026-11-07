هيئة السكك الحديدية: محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل نقطة التقاء مهمة لحركة السفر

قالت الهيئة القومية لسكك جديد مصر إن محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل تمثل نقطة التقاء مهمة لحركة السفر على شبكة السكك الحديدية، إذ تتيح للمسافرين الانطلاق إلى مختلف الوجهات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تطوير منظومة النقل وتحديث محطات السكك الحديدية، وتخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس والمناطق المحيطة بها، خاصة ميدان رمسيس.

وأضافت الهيئة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، أن المحطة تقدم تجربة مختلفة للركاب، لا تقتصر على استقبال القطارات واستقلالها، وإنما تمتد لتوفير مجموعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات المسافرين، من بينها استراحات للركاب، ومول تجاري، وماكينات الصراف الآلي، وماكينات الحجز الإلكتروني للتذاكر.

وذكرت أن محطة قطارات صعيد مصر تضم 12 رصيفا، إلى جانب جراجين مخصصين للسيارات الملاكي، بما يساهم في تنظيم حركة الوصول والمغادرة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات، فضلا عن تيسير انتقال الركاب من وإلى المحطة.

وأشارت الوزارة إلى أن أهمية المحطة لا تقتصر على خدمات السكك الحديدية، بل هي ترتبط بمنظومة النقل الجماعي، بما يتيح للركاب استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل المختلفة، ومن بينها مترو الأنفاق والمونوريل، بهدف تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وتسهيل الوصول إلى الوجهات المختلفة، ودعم كفاءة التنقل داخل القاهرة الكبرى وخارجها.

واعتبرت الهيئة أن إنشاء المحطة يعكس توجها نحو تطوير مفهوم محطات السكك الحديدية، بحيث لا تقتصر على الأرصفة ومناطق انتظار القطارات، وإنما تتحول إلى مراكز متكاملة لخدمة المسافرين، تجمع بين خدمات السفر والمرافق التجارية ووسائل الانتقال المتنوعة.