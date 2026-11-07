ألمانيا تسعى لحسم قرار التعاون في مشروع مقاتلات جديدة بحلول مارس 2027

تعتزم الحكومة الألمانية حسم موقفها بحلول نهاية مارس 2027 بشأن المشاركة في مشروع دولي لتطوير مقاتلة جديدة، وذلك بعد تعثر المشروع الألماني-الفرنسي المشترك "إف سي إيه إس". وتدرس برلين الانضمام إلى برنامج "جي سي إيه بي" الذي تقوده بريطانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إنه مهتم بشدة بمشاركة صناعة الطيران الألمانية في المشروع، مشيرا إلى أن الصناعة الألمانية لا تستطيع تنفيذ مشروع بهذا الحجم بمفردها.

وأوضح الوزير أن هناك خيارين مطروحين، أولهما مشاركة ألمانيا في برنامج القتال الجوي العالمي "جي سي إيه بي"، الذي تشارك فيه بريطانيا وإيطاليا واليابان، مضيفا أن محادثات بهذا الشأن جارية بالفعل.

وقال بيستوريوس: "علينا، على سبيل المثال، دراسة ما إذا كانت مشاركة ألمانيا قد تؤدي إلى تأخير زمني أكبر، وهو ما قد يكون غير مقبول إلى حد كبير لجميع الأطراف المعنية".

أما الخيار الثاني، فيتمثل في أن تطور شركة "إيرباص"، بالتعاون مع شركاء أوروبيين آخرين، مشروعا مستقلا، يستهدف بدء العمل به في مطلع أربعينيات القرن الحالي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام قد عرض في أكتوبر الماضي على المستشار الألماني فريدريش ميرتس التعاون في تطوير مقاتلة جديدة ضمن برنامج "جي سي إيه بي".

وكان مشروع المقاتلات الألمانية-الفرنسية "إف سي إيه إس" قد تعثر خلال الصيف الماضي، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق رغم سنوات من المفاوضات.



