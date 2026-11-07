 السيطرة على حريق اندلع في 5 باكيات داخل سوق الحي الـ14 بالعاشر من رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق اندلع في 5 باكيات داخل سوق الحي الـ14 بالعاشر من رمضان

فاطمة الديب
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 11:50 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 11:50 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في 5 باكيات بسوق الحي الرابع عشر بمدينة العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل ورشة نجارة بسوق الحي الرابع عشر، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارتي إطفاء، حيث تبين أن النيران بدأت داخل ورشة نجارة، قبل أن تمتد إلى 4 باكيات مجاورة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى باكيات أخرى بالسوق،.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاعه، وحصر الخسائر الناجمة عنه.

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