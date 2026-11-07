جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحامات في الضفة

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• حملة مداهمات في مناطق متفرقة شملت جنين ونابلس وسلفيت وطوباس وطولكرم ورام الله..

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، 6 فلسطينيين، خلال اقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها.

في جنين شمالي الضفة، أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحامات في المدينة، واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وفي نابلس (شمال)، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابًّا بعد دهم منزل عائلته.

وفي السياق، اقتحم الجيش مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهم عدة منازل وفتشها، وعبث بمحتوياتها، بحسب وفا.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدات الزاوية غربي سلفيت، وطمون جنوبي طوباس، وضاحية اكتابا شرقي طولكرم، ومخيم الأمعري للاجئين جنوبي رام الله، دون تسجيل اعتقالات وفق مصادر محلية.

وبشكل شبه يومي، تنفذ القوات الإسرائيلية حملات اعتقال بالضفة الغربية المحتلة، تطال رجالًا وأطفالا ونساءً، وسط اعتداءات تنفذها بحق عائلاتهم خلال اقتحام المنازل، إلى جانب تحطيم وتخريب محتوياتها.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، فيما تقول منظمات حقوقية إن الأسرى يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.