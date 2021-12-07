أدان الأمين العامة لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الشاب الفلسطيني الشهيد محمد شوكت سليمة في منطقة باب العمود في القدس المحتلة.

وقال بنعيسى في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمته البشعة الموثقة بدم بارد حيث أطلق النار على الشهيد الفلسطيني من مسافة صفر وهو جريح ملقى على الأرض، في استمرار لسياسة الإرهاب التي يتبعها الاحتلال مع الشعب الفلسطيني الأعزل بصورة يومية دون رادع دولي يذكر".

وأضاف أن " ما أعقب تلك الجريمة النكراء من دعم وإشادات من قادة الاحتلال يعتبر ضوءا أخضر بالاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الصامد، ما يعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف".

وشدد الأمين العام على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذه الإعدام الفوري ضد الشعب الفلسطيني بدعم ومباركة قادة الاحتلال يتطلب وقفة عربية دولية حازمة، لتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم لمحاكمة دولية لكونها جرائم حرب.