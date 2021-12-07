هجوم على الأمير هاري بسبب تشجيعه على ترك العمل الممل من أجل السعادة

ظهر الأمير البريطاني هاري، صباح أمس الاثنين في جلسة نقاشية نظمتها مجلة الأعمال الأمريكية فاست كومباني، بالتعاون مع شركة بيتر أب، الرائدة في مجال العمل وتأثيره على الصحة النفسية للإنسان، والتي يعمل بها هاري كرئيس لوحدة التأثير النفسي، بمكتبه الرئيسي في كاليفورنيا.

يقدر رأس مال الشركة الناشئة بـ3 مليارات جنيه إسترليني، ويقتصر دور هاري في الشركة التي بدأ العمل بها في مارس الماضي على تقييم استراتيجيات منتجاتهم، والتشجيع على العمل الخيري المرتبط بمجال الصحة النفسية، كما أنه يشارك في مبادرة الشركة التي تسمى بإقرار الـ1%، والتي تشجع جميع الشركات على التبرع بـ1% من أرباحها، أو من وقت الموظفين للمساعدة في العمل الخيري بمجتمعاتهم، بحسب ما ذكر في موقع الدايلي ميل.

نصح الأمير هاري، خلال الجلسة النقاشية الأشخاص الذين يشعرون بأنهم عالقون في وظائفهم، ولا يشعرون بالسعادة وهم ذاهبون إلى العمل كل يوم بالاستقالة، مشيرا إلى ترك العمل في هذه الحالة، شيء يجب الاحتفاء به، مشجعا كل من يشعر بالملل من وظيفيته بتركها على الفور لأنه يجب أن يضع سعادته قبل كل شيء.

رأي البعض في تصريحات الأمير هاري، أنها تلميحا لتركه هو وزوجته ميجان ماركل لمناصبهما في العائلة المالكة العام الماضي.

تعليقا على هذه التصريحات، قالت الكاتبة أنجيلا ليفين مؤلفة كتاب "هاري: محادثات مع الأمير"، الذي تم نشره في عام 2018، لموقع الدايلي ميل: "هاري بعيد كل البعد عن نصيحة الناس بترك وظائفهم للبحث عن سعادتهم، لأن ليس كل شخص في العالم مثله، لديه 30 مليون جنيه إسترليني في البنك، وأتساءل إذا كان سيعطي نفس النصيحة للناس الذين ساءت صحتهم العقلية بسبب زواجهم، من المفترض أن يصمت هاري عن التحدث عن الأشياء التي لم يعشها".

بينما قال كيران بويل، العضو المنتدب لشركة سي كيه بيه للتوظيف: "الأمير هاري يعيش بثروته فوق السحاب، ولا يعلم ما يحدث للناس على أرض الواقع، فهناك أشخاص يعملون في أكثر من وظيفة لا يحبونها لأنهم على بعد فاتورة واحدة من فقدان كل شيء يملكونه، فعلى الأمير الصغير أن يفكر في مصلحة الناس قبل أن يتحدث".

من ناحية أخرى أكد الخبير العقاري روب بيترز، على عدم ترك أي شخص لوظيفته دون وجود دعم مادي يكفيه لفترة طويلة من الوقت، موضحا أن الضغط النفسي الذي سيشعر به الإنسان نتيجة عدم توفيره لاحتياجات المعيشة الأساسية بعد ترك وظيفته، سيفوق الضغط النفسي الذي يشعر به وهو يعمل بوظيفة لا يحبها.

يذكر أن الأمير هاري يعيش مع زوجته ميجان ماركل، حاليا بقصر في كاليفورنيا، يبلغ ثمنه 11 مليون جنيه إسترليني، وهو متعاقد مع عدد من العلامات التجارية الكبرى لتمثيلهم مقابل مبالغ مالية قيل في الإعلام أنها خيالية.