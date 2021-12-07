أشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي تييري مارياني، بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في ملف حقوق الإنسان؛ مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف.

وأضاف مارياني، في لقاء خاص مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن: "حقوق الإنسان من أساسياتها المسكن الجيد وحرية التنقل، وكان لدينا الشغف في مشاهدة المشروعات العملاقة التنموية بمصر".

وأشار إلى أن البرلمان المصري لديه نسبة تمثيل نسائي كبيرة، وهو ما يعد أحد حقوق الإنسان السياسية، علاوة على نقل المصريين من العشوائيات إلى أماكن رائعة تليق بالإنسان.

وشدد على أنه في عهد الإخوان لم ير هذا المستوى من التعبير عن الرأي، مضيفا: "إننا رأينا ما تفعله الحكومة المصرية وهو ما يعكس نفي الشائعات التي تروج في أوروبا".

وحول الإرهاب .. قال إن: "مصر عانت كثيرا من الإرهاب ودائما هي في الخط الأول للمواجهة وندعمها بقوة".

وأعرب عن حبه لمصر التي نتشارك معها في الكثير من الروابط والقيم، منوها في الوقت ذاته بأن مصر لديها تاريخ عظيم وتجمعنا علاقات تاريخية معها.

وتابع: أن مصر شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، حيث شاهدنا الكثير من التطورات في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، تيري مارياني، إن الإخوان أرادوا حرمان مصر من الأمن والسلام ... نعلم أن الشائعات والمعلومات المغرضة سلاح يوجه ضد مصر" .. مشيرًا إلى أن مصر عانت مثل العراق وسوريا من ضغوط كانت تستهدفها، واستطاعت التغلب على الفوضى.

وأكد أن أبناء القوات المسلحة قدموا أرواحهم من أجل بقاء الوطن والقضاء على الإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر اتخذت طريقا يتسم بالحكمة والعقل.

ونوه بأن مصر تميزت دائما بالتعايش السلمي، وأنها حاضنة لكل الأديان السماوية، ولا أحد في مصر يتحدث كونه مسيحيا أو مسلما، والجميع يعيش في مصر بشكل متحد بدون تفرقة.