 الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية - بوابة الشروق
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الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 4:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 4:42 م

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان في استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، لحضور القمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين - مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن القيام بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية.


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