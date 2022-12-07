هزة أرضية تضرب ولاية البليدة في الجزائر

أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة الجزائرية، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية، إثر الهزة الأرضية التي وقعت، صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية: «أرسلت وحدات الحماية المدنية فرق راجلة وسيارات إسعاف، للقيام بعملية تعرف، وحتى الساعة لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية ولا مادية».

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، صباح الأربعاء، دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنات والمواطنين كافة، بالحيطة والحذر وعدم الهلع والفزع.

هذا وشهدت الجزائر، في حدود الساعة 09:18 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، هزة أرضية بدرجة 4 على مقياس ريختر، حدد مركزها بـ10 كلم جنوب شرق بلدية حمام ملوان دائرة بوقرة.

وشعر بالهزة الأرضية سكان ولايات البليدة، والمدية، والجزائر، والبويرة ، وبومرداس، وولاية تيزي وزو.