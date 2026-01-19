حماس: افتتاح الاحتلال مستوطنة جديدة تصعيد خطير في سياسة الاستيطان الاستعماري

قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، إن إقدام المستوطنين، بقيادة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على افتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم "عش الغراب" شرقي مدينة بيت لحم، يشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الاستعماري.

وأضاف مرداوي، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تؤكد مضيّ حكومة الاحتلال في فرض وقائع بالقوة على الأرض، في تحدٍ واضح لكل التحذيرات الدولية.

وتابع: "إقامة مستوطنات جديدة على أراضينا الفلسطينية، هي جزء من مخطط ممنهج يستهدف تطويق محافظات الضفة، وتكريس مشروع الضم والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا".

وشدد على أن هذه السياسات الاستيطانية لن تغيّر من هوية الأرض الفلسطينية ولن تمنح الاحتلال أي شرعية، بل ستزيد من حالة الغضب الشعبي، وتعزز تمسّك شعبنا بأرضه وحقوقه.

ودعا القيادي في الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى أوسع حالة من الحشد والتكاتف لمواجهة هذا التصعيد الاستيطاني، وتعزيز الصمود والتواجد في المناطق المستهدفة.

كما طالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاستيطان، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المتواصلة.