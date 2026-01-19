مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار أمام مجلس بلدية في التشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة في جمهورية التشيك إن حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الاثنين عند مجلس بلدية بشمال البلاد أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بينهم شرطي.

وذكرت أن المشتبه به لقي حتفه بالرصاص، ولا يوجد خطر الآن.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار وقع عند مجلس بلدية شريبسكا.

وأضافت في بيان أن الهجوم ليست له دوافع سياسية أو دينية، وأن كافة الدلائل تشير إلى أن الدافع يتعلق بعلاقة شخصية.

وكان القتيل موظفا في مجلس المدينة، بينما كان عمدة البلدة من بين الجرحى.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم كان مسلحاً بثلاثة أسلحة غير مرخصة.

وقدم رئيس البلاد بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندريه بابيش التعازي لأقارب الضحايا.

وتقع مدينة شريبسكا قرب الحدود الألمانية، ويبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة.