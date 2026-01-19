مستشار رئيس فلسطين: الموقف المصري الصارم شكل سدا منيعا ضد التهجير

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن ما تتعرض له فلسطين لا يقتصر على استهداف الشعب الفلسطيني فحسب، بل يمثل حربا شاملة على الأمة العربية والإسلامية، وعلى قيم الحضارة والإنسانية جمعاء، بحسب وكالة سند.

وشدد "الهباش" في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عُقد برعاية مصرية، على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، هي هدف مباشر لسياسات الاحتلال، واستهداف فلسطين هو استهداف لكل الأمة ومقدساتها وقيمها.

وأشاد قاضي القضاة، بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، في التصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد أن الموقف المصري الصارم شكّل سدا منيعا أمام هذه المحاولات، وتطابق مع موقف القيادة والشعب الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني، رغم حرب الإبادة والعدوان المتواصل، سيبقى مرابطا في أرض الإسراء والمعراج، وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، حتى يأتي أمر الله.