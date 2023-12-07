دبابات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي 10 آلاف نازح في بيت لاهيا بشمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن دبابات الاحتلال تحاصر مدرسة خليفة بن زايد التي تؤوي 10 آلاف نازح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، مناشدات عاجلة من داخل المدرسة، والتي نوهت أن «دبابات الاحتلال تحاصر المدرسة، والمدفعية تطلق قذائفها في محيطها، والجنود القناصة يطلقون النار باتجاه النازحين».

وقال النازحون إن هناك عدد من الشهداء والإصابات داخل المدرسة، لافتون إلى أن «الجرحى يفارقون الحياة تباعًا بفعل النزيف».

وطالب النازحون بتدخل المنظمات الدولية، وخاصة الصليب الأحمر؛ لنقل المصابين وتمكين الموجودين من دفن الشهداء وإيجاد أماكن آمنة للنازحين.

وأضاف النازحون في مناشداتهم العاجلة: «لا يوجد أي طعام أو شراب والأطفال يصرخون من شدة القصف والجوع والعطش».

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود، في وقت أقر الاحتلال بمقتل 10 بينهم 7 ضباط في 24 ساعة.

وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفا والجرحى 43 ألفا، معظمهم نساء وأطفال.