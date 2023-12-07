كتائب القسام تستهدف 15 جنديا إسرائيليا بـ3 عبوات مضادة للأفراد

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ3 عبوات مضادة للأفراد «رعدية»، شرق مدينة خانيونس.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس: «مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ3 عبوات مضادة للأفراد (رعدية)، ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خانيونس».

وتمكنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، من تكبيد الاحتلال المزيد من الخسائر في محاور المواجهة المختلفة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في بيانات منفصلة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن عناصرها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية «الغول» القسامية شمال شرق مدينة خانيونس.

وأشارت إلى «استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف (الياسين 105)»، لافتة إلى استهداف دبابة ميركافا في محور شمال المدينة بعبوة العمل الفدائي.

وقالت إن عناصرها نجحت في دك تجمعات قوات العدو المتوغلة في محاور شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على «روبوت» كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس.