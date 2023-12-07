فحص 1286 مواطنا في قافلة طبية بدمياط مجانا

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تردد 1286 مواطنًا على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل 4 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ104 حالات، وفحص 33 حالة بالأشعة و33 حالة أخرى بالسونار، وإجراء 345 تحليلًا بمعمل الدم و30 تحليلًا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 135 مواطنًا.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي، في إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، حيث تتضمن 12 عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.