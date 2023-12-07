منة شلبي وشيري عادل يقدمان واجب العزاء في ناهد فريد شوقي

أقيم مساء اليوم، عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي، داخل مسجد الشرطة، التي رحلت عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 73 عاما.

وحضر العزاء كلا من منة شلبي، شيكو، شيري عادل، هاني رمزي، محمد أبو داوود وملامح الحزن على وجههم.

وتتلقى العزاء ابنتها ناهد السباعي وسط حضور عدد كبير من النجوم مثل دنيا عبد العزيز، سيد رجب، نرمين الفقي، مادلين طبر، دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، وهشام ماجد ، وأحمد السبكي، ويحيى الفخراني ، احمد زاهر ، لقاء سويدان ، شهيرة ، رانيا محمود ياسين وهشام ماجد ، صبري فواز ، ومحمد الشقنقيري ، صفاء الطوخي ، وفاء عامر اشرف زكي، وروجينا ، ولبلبة ، هاني البحيري.

جدير بالذكر المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.