أتالانتا يهزم ميلان في الدقائق الأخيرة ويرتقى لصدارة الدوري الإيطالي

ارتقى أتالانتا إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه على ضيفه ميلان 2/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن نابولي، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال الفوز على لاتسيو بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ميلان عند 22 نقطة في المركز السابع.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 12 عن طريق شارل دي كيتلير، قبل أن يدرك ميلان التعادل عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 87 سجل أديمولا لوكمان الهدف الثاني لأتالانتا.

وحقق أتالانتا فوزه التاسع على التوالي في كافة البطولات، حيث شهدت المباريات الثماني الماضية تحقيقه الفوز بها جميعا على مستوى الدوري ودوري أبطال أوروبا، مما يؤكد على صحوة المدرب جيامبييرو جاسبريني.

من جانبه، توقفت انتصارات ميلان وصحوته في آخر ثلاث مباريات، وأصبح أداؤه المحير لغزا لجماهيره التي وجهت انتقادات عديدة للاعبين بداية الموسم الجاري، قبل أن يتحسن الأداء قليلا في الفترة الأخيرة.