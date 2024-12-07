الجيش السوري ينفي انسحاب وحداته من مناطق ريف دمشق

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نفى مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، انسحاب وحدات القوات المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق.

وقال في تصريحات نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»: «حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية، بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين في ريف دمشق».

وأضاف: «لا صحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق».

وقبل قليل، أعلنت الفصائل السورية المسلحة، اليوم السبت، بدء قواتها تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر موقعه الرسمي، إن الفصائل المسلحة باتت على بعد 10 كيلومتر عن العاصمة دمشق فقط.

وأشار إلى أن الفصائل تطوق الآن بلدات: وزاكية، وخان الشيح، وسعسع، لتحرير السجناء في سجن الأمن العسكري.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت الفصائل مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.