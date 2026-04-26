النمسا: السيطرة على حريق غابات هائل امتد على مساحة تعادل 150 ملعب كرة قدم

أعلن رجال الإطفاء اليوم الأحد، أنه تم إلى حد كبير السيطرة على حريق غابات اندلع في جنوب النمسا، وامتد على مساحة تعادل نحو 150 ملعب كرة قدم.

واندلع الحريق مساء الخميس قرب قرية ماريا لوجاو، بالقرب من الحدود الإيطالية، وسرعان ما التهم نحو 110 هكتارات من الأراضي الزراعية والغابات في تضاريس وعرة، في ظل رياح وظروف جافة ساهمت في انتشار النيران.

وواجهت جهود الإطفاء صعوبات كبيرة، لكن فرقة الإطفاء المحلية أشارت اليوم الأحد إلى تحسن الوضع، مؤكدة أن النيران لم تعد تتمدد.

وأضافت أنه لا يوجد حاليًا أي خطر على السكان أو التجمعات السكنية، فيما تتواصل عمليات مكافحة الحريق من الجو باستخدام طائرات مروحية. ووفقا لفرق الإطفاء، تم نشر نحو 360 رجل إطفاء في موقع الحريق.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة، بينما تم إغلاق طريق رئيسي قريب كإجراء احترازي.



