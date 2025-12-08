هويولند يسطع في ليلة مارادونا ويمنح نابولي فوزًا ثمينًا على يوفنتوس

حسم الدنماركي راسموس هويولند قمة الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي، بعد أن قاد نابولي للانتصار على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب دييجو أرماندو مارادونا، وشهدت عودة لوتشيانو سباليتي إلى مدينته السابقة لأول مرة منذ تتويجه بلقب الدوري عام 2023، وكذلك أول صدام يجمعه بأنطونيو كونتي.

ورغم ظروف الغياب التي أثرت على الفريقين، ظهر نابولي أكثر جاهزية مع انطلاق المباراة، وفرض إيقاعه سريعًا.

وبعد فرصة مبكرة من سكوت ماكتوميناي، نجح البرازيلي ديفيد نيريس في اختراق دفاع يوفنتوس وتمرير كرة متقنة أنهاها هويولند بتسديدة مباشرة من مسافة قصيرة عند الدقيقة السابعة، منهياً فترة صيام امتدت لشهرين.

وكاد جيوفاني دي لورينزو أن يضاعف النتيجة، لكن الحارس ميكيلي دي جريجوريو أبعد محاولته ببراعة، فيما اكتفى يوفنتوس بردود خجولة اعتمدت على اجتهادات فردية من كنان يلدز خلال الشوط الأول.

مع مطلع الشوط الثاني، لجأ سباليتي إلى حلول هجومية جديدة بإقحام الكندي جوناثان ديفيد، قبل أن ينجح يوفنتوس في إدراك التعادل من أول تسديدة بين القائمين، حين قاد يلدز هجمة مرتدة وتبادل الكرة مع ماكيني، ثم أنهى اللقطة بلمسة دقيقة داخل مرمى ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 59.

لكن نابولي لم يحتج كثيرًا لاستعادة تقدمه، إذ استغل هويولند خطأ دفاعيًا فادحًا من ماكيني في إبعاد الكرة، ليقابلها برأسه ويسكنها الشباك في الدقيقة 78، موقعًا على ثاني أهدافه في المباراة ومثبتًا تفوقه على دفاع يوفنتوس طوال اللقاء.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول يوفنتوس العودة، لكن محاولة إدون جغروفا انتهت مباشرة في يد ميلينكوفيتش-سافيتش، ليحافظ نابولي على انتصاره حتى صافرة النهاية.