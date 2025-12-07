منصب جديد للحسيني سمير في الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق، نائبًا للمدير التنفيذي، للمنشآت الرياضية والتسويق الرياضي بالقلعة البيضاء.

يأتي قرار استعانة مجلس إدارة النادي بالحسيني سمير نظرًا لأنه أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين، وأحد الكوادر التي يسعى النادي للاستفادة منها في تطوير منشآته.

ويعد الحسيني سمير أحد رموز الزمالك فى كرة السلة، وحقق العديد من البطولات كلاعب فى صفوف الفريق الأول لكرة السلة ومراحل الناشئين بالقلعة البيضاء

وكان الحسيني سمير قد ترشح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات السابقة لكنه لم يوفق.