الأحد 7 ديسمبر 2025 12:00 م
الجيزة: تحويلات مرورية بسبب إصلاحات خط المياه بشارع البحر الأعظم


نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 11:52 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 11:56 ص

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاحات بخط المياه بشارع البحر الأعظم والتي من المقرر انتهاءها خلال الساعات القادمة وذلك لضمان انتظام ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين، فقد يترتب على الأعمال حدوث بعض الكثافات المرورية المؤقتة للقادم من مناطق المعادي والتجمع وأكتوبر والهرم باتجاه منزل البحر الأعظم وحتى مدخل المنطقة السياحية وللقادم من طريق الواحات ومن منزل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الجارية.

وأكدت المحافظة، الدفع بفرق الإدارة العامة للمرور وحي جنوب الجيزة بالموقع، مع تنفيذ مراقبة لحظية لحركة السير من خلال غرفة المتابعة بالمحافظة لضمان تيسير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي طارئ، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الحركة إلى انتظامها الطبيعي.

