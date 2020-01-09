هاني شنودة بعد عزف مقطوعته في «جولدن جلوب»: فخور أن تصل موسيقاي كفنان مصري للعالمية

لم أقل إنه تم سرقة المقطوعة الموسيقية أو استغلالها دون وجه حق.. لكن المفاجأة أربكتنى

المقطوعة تم التعاقد عليها مع الشركة المنتجة لمسلسل «رامى» منذ 5 سنوات بجانب مقطوعات موسيقية أخرى

حان الوقت لتعبر الموسيقى المصرية حدود المحلية.. وأناشد المؤسسات الثقافية الاهتمام بنشرها عالميا



بعد 41 عامًا من تقديم الموسيقار هانى شنودة مقطوعته الموسيقية «لونجا 79»، عادت لتتصدر المشهد على مدار الساعات الماضية، بعد مصاحبتها للفنان المصرى الأصل رامى يوسف أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل تليفزيونى عن دوره فى مسلسل «رامى» فى حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب».

«لونجا ٧٩» صدرت فى ثانى ألبومات فرقة المصريين التى أسسها شنودة عام 1977 والذى حمل عنوان «حرية»، وتم استخدامها لسنوات طويلة لبرنامج «الكاميرا فى الملعب»، والذى ساهم فى ارتباط الأجيال بها من خلال البرنامج.

وخلال حواره مع «الشروق» عبر الموسيقار الكبيرعن فخوره واعتزازه بعزف موسيقاه فى هذا الحدث الفنى العالمى، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتعبر الموسيقى المصرية حدود المحلية، بعد أن أبهرت أهم نجوم العالم خلال الحفل.

كما ناشد شنودة خلال الحوار مؤسسات الدولة المعنية بالثقافة والفن للمساهمة فى القيام بجولات فنية تنشر الموسيقى المصرية فى الخارج وهو ما نحتاجه فى الوقت الراهن.

فى البداية.. هل كنت تعلم بعزف موسيقاك خلال الحفل الأشهر جولدن جلوب؟

ــ إطلاقا، ولم أشاهد الحفل المباشر، لكن عندما هاتفنى عدد كبير من المقربين والصحفيين وعلمت من خلالهم عزف موسيقاى خلال الحفل، حرصت على مشاهدته عصر اليوم التالى، وشعرت باعتزاز وفخر كبير كونى فنانا مصريا تعزف موسيقاه فى حفل عالمى بحضور أشهر نجوم العالم.

بجانب فخرى بفوز الشاب المصرى الأصل رامى يوسف بجائزة أفضل ممثل، وأعجبت بلباقة حديثه باللغة الإنجليزية، بجانب حرصه على التحدث بالعربية قائلا: «الله أكبر»، فالمشهد كله كان تاريخيا ومميزا ويدعو للفخر لكل مصرى.

* لكن تضاربت التصريحات حول استغلال موسيقاك دون معرفتك بالموضوع.. فما السبب؟

ــ لم أقل إطلاقا إنه تم سرقة المقطوعة أو استغلالها دون وجه حق، لكنى لم أستوعب الموضوع عندما تواصل معى الصحفيون فى بادئ الأمر، والمفاجأة أربكتنى وقلت لهم أنا مش فاكر حاجة، لكن عندما راجعت العقود، تذكرت الاتفاق مع الشركة المنتجة والذى كان منذ 5 سنوات وأعلنت ذلك فورا.

* وما هى كواليس تعاقدك مع شبكة «هولو»، وهل هناك أعمال أخرى تم التعاقد عليها؟

ــ منذ 5 سنوات تواصل معى منتج ألمانى وقال لى إنه بحث كثيرا عن موسيقى مختلفة وعبر عن إعجابه بأعمال فرقة المصريين، وتعاقدت معه على حق استغلال 8 أغنيات، من خلال ذلك سمع موسيقاى منتج أمريكى الجنسية وطلب الاستعانة بموسيقاى لأنه عندما سمعها شعر بالبهجة ووجد إنها ملائمة لمسلسل كوميدى جديد وتم بالفعل التعاقد بيننا على عدة مقطوعات من بينها لونجا 79.

و«لونجا» ضمن خمس مقطوعات موسيقية تعاقدت عليها، وكنت سعيدا بهذه الخطوة أن تكون موسيقانا التصويرية ضمن أعمال فنية عالمية، وأرى أنه حان الوقت لتعبر الموسيقى المصرية الحدود المحلية.

* حدثنا عن المقطوعة الشهير «لونجا 79»؟

ــ قدمت لونجا للمرة الأولى عام 1979 فى ثانى ألبومات فرقة المصريين «حرية»، تتميز بإيقاعها السريع، وتعتمد على الجمل الموسيقية ذات الانتقالات الرشيقة التى تبرز مهارات وقدرات العازف، وحرصت من خلالها على مزج الإيقاع الشرقى مع شكل موسيقى معروف، وتعلق الجمهور بها بسبب مصاحبتها لمقدمة برنامج «الكاميرا فى الملعب» لسنوات طويلة.

* وهل تشعر أن ذلك تتويج لمشوارك الفنى؟

ــ ما حدث بمثابة تتويج للموسيقى المصرية، ويؤكد أننا نستطيع تقديم أعمالنا المصرية تبهرالعالم، وعلى الجانب الشخصى سعيد بما قدمته من أعمال ستظل خالدة فى أذهان الجمهور، وما قدمته من أغان وموسيقى تصويرية لأبرز الأفلام العربية التى قدمتها، بجانب أشهر المطربين المصريين على الساحة الفنية.

* وما هى أقرب المقطوعات الموسيقية التى قدمتها لقلبك؟

ــ موسيقى فيلم «شمس الزناتى» للزعيم عادل إمام، وهى واحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية فى تاريخ السينما المصرية، ودليل على ذلك إعادة توزيعها عدة مرات، لأنها مازالت عالقة فى آذان الجمهور حتى الآن.

* وماذا عن أعمالك القادمة؟

ــ أحضر حاليا لمشروع فنى جديد، سأعلن عن تفاصيله بعد الانتهاء منه بشكل كامل، وأتمنى القيام بجولة فنية لنشر الموسيقى المصرية فى كل العالم، بعد هذه الفرصة المهمة، ليعرف الجميع أننا نستطيع أن نصل للعالمية بموسيقانا وفننا المتميز ونحن نحتاج ذلك فى الوقت الراهن، وأناشد المؤسسات الثقافية أن تهتم بذلك، فانبهار أشهر نجوم العالم بموسيقى لونجا والتفاعل الكبير معها دليل على النجاح.