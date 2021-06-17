أكد محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، أن ناديه دائمًا ما يبحث عن الفوز في كل المباريات وكل البطولات التي يشارك بها، مشيرًا إلى أن كأس الرابطة واحدة من تلك البطولات.

وقال فتح الله في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "كأس الرابطة واحدة من البطولات التي نريد التتويج بها، نقع ضمن مجموعة تضم أندية قوية، الجميع يريد تقديم أداء مميز وتجهيز لاعبيه بشكل جيد".

وأضاف: "نمتلك أفضل اللاعبين في مصر، وليس هناك فارق بين الأساسي والذي يجلس على مقاعد البدلاء، نعمل داخل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، على تجهيز اللاعبين دائمًا من أجل المشاركة بصفة أساسية".

وتابع: "مباريات كأس الرابطة فرصة رائعة لتجهيز اللاعبين ومنحهم فرصة حقيقة للمشاركة في ظل توقف الدوري وانضمام الدوليين لمنتخبات بلادهم للمشاركة في كأس أمم إفريقيا".

واسترسل: "قدمنا مباراة ودية قوية أمام البنك الأهلي رغم الخسارة بهدف، وبكل تأكيد كل مباراة لديها مكاسب، قدم اللاعبون أداء رائع وظهر البعض بروح قتالية وشغف من أجل المشاركة بصفة مستمرة".

وحول استعداد المنتخب الوطني لخوض كأس الأمم، نوه: "بكل تأكيد نتمنى التوفيق للاعبين والجهاز الفني، وندعمهم من أجل تقديم بطولة مميزة، تذكر في السجل التاريخي لكل لاعب، ونأمل عودة الفراعنة باللقب".

وأوضح: "المنتخب يضم لاعبين يمتلكون خبرات كبيرة في إفريقيا، ولديهم أداء مميز ويمكنهم تقديم مباريات قوية أمام المنتخبات الكبيرة في القارة".

وشدد: "إيهاب جلال المدير الفني أكد للاعبين أنه سيعطي الجميع فرصة الظهور مع الفريق في بطولة كأس الرابطة، وحرص على دعم اللاعبين وتجهيزهم ذهنية من أجل تقديم أفضل أداء لديهم".

واختتم: "نسعى لإبرام تعاقدات جديدة في بعض المراكز، ونحرص على الاستفادة الكاملة من اللاعبين بقائمة الفريق، ولا نريد أن نترك أحد يرحل والفريق في حاجة له".