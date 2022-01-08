أعلن رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عصام البديوي، أنه مستهدف خلال موسم توريد قصب السكر 2022 ( يبدأ في 28 ديسمبرحتى نهاية إبريل) توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج874.851 ألف طن سكر من خلال 8 مصانع التابعة للشركة، وتصل كمية القصب المستهدف عصرها يوميا لنحو 70.7 ألف طن خلال 753 يوما.

وقال البديوي - في تصريح اليوم السبت- إنه من المستهدف توريد لمصنع كوم أمبو نحو 1.930 مليون طن قصب لإنتاج 202.264 ألف طن سكر، بمعدل نحو عصر يومي يصل الى 14.700 ألف طن يوميا خلال 131 يوم تشغيل، فيما نستهدف توريد 1.140 مليون طن قصب لمصنع "إدفو"وذلك لإنتاج 125.058 ألف طن سكر بمعدل عصر يومي يبلغ 10.200 ألف طن يوميا من خلال 112 يوم عمل، فيما سيتم توريد 1.100 مليون طن قصب لمصنع"أرمنت" والذي سيبدأ التوريد بعد غد وذلك لإنتاج 120.340 ألف طن سكر بمعدل عصر يومي 10.300 ألف طن.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف توريد 1.290 مليون طن قصب لمصنع "قوص" وذلك لإنتاج 141.900 ألف طن سكر بمعدل عصر يومي 12 ألف طن،كما نستهدف توريد ما يعادل 1.185 مليون طن قصب إلى مصنع"نجع حمادي" لإنتاج 141.900 ألف طن سكر والذى سيبدأ عمليات التوريد يوم 12 يناير الجاري بمعدل عصر يومي يصل إلى 12 ألف طن يوميا وعدد أيام تشغيل تصل الى 108 أيام.

وأضاف أنه من المستهدف بدء توريد القصب لمصنع "جرجا" يوم 25 يناير الجاري ونسعى لتوريد 490 ألف طن قصب لتوريد 51.695 ألف طن سكر بمعدل عصر يومي يصل إلى 6700 طن يوميا و46 يوم تشغيل.

وفيما يتعلق بمصنع أبوقرقاص أشار البديوي إلى أنه من المستهدف توريد 300 ألف طن قصب لإنتاج 31.920 ألف طن سكر بمعدل عصر يومي يصل الى 6500 طن ،وعدد أيام تشغيل تبلغ 73 يوما.

وفيما تستهدف الشركة توريد نحو 665 ألف طن قصب لإنتاج 72.153 ألف طن سكر بمصنع "دشنا" بمعدل عصر يومي يبلغ تبلغ 9100 طن خلال 73 يوما.

وتابع أنه يتم توريد نحو 1.230 مليون طن سكر إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ،منها 512.629 ألف طن لشركة المصرية ،و659.163 لشركة العامة بالإضافة الى 58440 طن أخرى.