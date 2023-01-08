بدأ المسافرون في التدفق عبر المعابر البرية والبحرية من هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين، الأحد، إذ يتوق كثيرون منهم إلى لم شمل طال انتظاره مع أحبائهم، بعد فتح بكين الحدود المغلقة منذ بداية جائحة كورونا.



وبعد ثلاث سنوات من الإغلاق، يفتح البر الرئيسي للصين حدوده مع هونج كونج مع إنهاء مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي، فيلغي بذلك أحد التدابير الأخيرة ضمن سياسة صفر-كوفيد التي كانت تقي الشعب الصيني من الفيروس، لكنها عزلته أيضا عن بقية العالم.



وبدأت الصين الشهر الماضي تخفيف واحد من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم، بعد احتجاجات تاريخية ضد سياسة تضمنت إخضاع السكان لاختبارات متكررة وقيودا على الحركة، وعمليات إغلاق واسعة ألحقت أضرارا كبيرة بثاني أكبر اقتصاد.



واصطف المسافرون في طوابير طويلة عند مكاتب فحص البيانات في مطار هونج كونج الدولي لصعود الرحلات المتجهة إلى مدن البر الرئيسي، بما في ذلك بكين وتيانجين وشيامن.



وأشارت تقديرات لوسائل إعلام في هونج كونج، إلى أن الآلاف يعبرون الحدود.



ويأمل المستثمرون أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى تنشيط الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 17 تريليون دولار، ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف قرن.



إلا أن التحول المفاجئ في السياسة أدى إلى موجة هائلة من الإصابات أنهكت بعض المستشفيات وتسببت في تعطيل للأعمال.



كما من المتوقع أن يبدأ كثير من الصينيين في السفر للخارج، وهو تحول طال انتظار المقاصد السياحية له في دول مثل تايلاند وإندونيسيا، لكن حكومات عديدة قلقة من ارتفاع إصابات كورونا في الصين فرضت قيودا على المسافرين الوافدين من البلاد.



وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم ملياري رحلة، تعادل تقريبا ضعف حركة العام الماضي، و70 بالمئة من مستويات 2019.



ويرى محللون أن حركة السفر لن تعود سريعا لمستويات ما قبل الجائحة، بسبب عوامل من بينها تراجع الرحلات الدولية.



كما استأنفت الصين اليوم الأحد إصدار جوازات السفر وتأشيرات السفر لسكان البر الرئيسي والتأشيرات العادية وتصاريح الإقامة للأجانب. وتحدد بكين حصصا لعدد من يمكنهم السفر بين هونج كونج والصين كل يوم.