البربري ينضم إلى معسكر منتخب مصر بعد خوض تجارب المصارعة

انضم اللاعب محمد عبده البربري، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، إلى معسكر المنتخب القومي للمصارعة الرومانية ميزان 60 كيلو، بعد خوض تجارب الفريق القومي الأول المصارعة، والتي أقيمت في الصالة المغطاة برأس البر.

وقال الكابتن عاطف عبد الهادي مدير عام المديرية، إن إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، نفذت بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية والحرة، والنسائية، المرحلة الرابعة للكبار، بمشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط، مواليد 2005 فما فوق، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2022 ميلادية، بهدف إعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات أسامة خليفة مدير الشباب.