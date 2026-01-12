قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن الشركات المصرية هي الأولى بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا، موضحا أن بلاده تحرص على الاستفادة من خبرات الشركات المصرية لتمكين سوريا من مواكبة التطور الذي حدث في السنوات الماضية.

وأضاف خلال لقاء مع وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية في العاصمة السورية دمشق، الأحد، أن مصر شهدت بدورها في السنوات العشر الأخيرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي عملية نمو وتطوير في الوضع الاقتصادي وهو ما تجلى في أعمال البنية التحتية والطاقة وغيرها.

ولفت إلى أن سوريا تجاوزت مراحل كثيرة وبخاصة بعد رفع العقوبات وهو أمر كان معقدًا بشكل كبير، موضحًا أن هناك خرابًا ودمارًا كبيرًا في سوريا لكن في نفس الوقت فإن ذلك يمثل فرصة استثمارية.

وأفاد بأن هناك تشابهًا في الوضع بين الواقع المصري والواقع السوري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من التجربة والخبرة التي تمتلكها مصر في السنوات الماضية.

وأشار إلىأن التكامل المصري السوري ظل طوال التاريخ شيئًا أساسيًّا من أجل استقرار المنطقة سواء اقتصاديًّا أو أمنيًّا أو استراتيجيًّا، مضيفا أنّ العلاقة المصرية السورية ليست ترفًا بل تمثل واجبًا ويجب أن تكون في مسارها الصحيح.

وذكر أنّ سوريا تجاوزت مراحل متعددة خلال الفترة الماضية، وأصبحت مهيأة لإعادة بنائها من جديد، مؤكدا أن الخبرات السورية كبيرة لكنها تعرضت إلى أضرار بالغة خلال 15 سنة مضت.

وشدد على أن سوريا بحاجة إلى تعاون الإقليم بأكمله معها حتى تعود لبناء نفسها من جديد.

ووجه الشكر للشعب المصري على استقباله الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب، منوها إلى أن هذا الأمر ليس بغريب عن طباع المصريين المشهود لهم بالكرم والأخوة، مؤكدا أن مصر كانت من أكثر الأماكن التي شعر بها السوريون بالراحة.