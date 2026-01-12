ثنائية ماكتوميناي تفرض التعادل على إنتر وتُشعل سباق لقب الدوري الإيطالي

انتزع نابولي تعادلًا مثيرًا بنتيجة 2-2 أمام مضيفه إنتر ميلان، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي، ليظل الصراع على لقب «السكوديتو» قائمًا حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

وخطف الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الأضواء بعدما سجل هدفي نابولي، منقذًا فريقه من الخسارة أمام إنتر المتصدر، الذي توقفت سلسلة انتصاراته المحلية عند ست مباريات متتالية، مسجلًا أول تعادل له هذا الموسم.

وبادر إنتر بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عن طريق فيديريكو ديماركو، عقب هجمة مرتدة سريعة قادها لاوتارو مارتينيز، أنهاها ديماركو بتسديدة قوية من زاوية ضيقة استقرت داخل الشباك.

ورغم أفضلية أصحاب الأرض، نجح نابولي في تعديل النتيجة من أول فرصة حقيقية، بعدما أرسل إليف إلماس عرضية أرضية من الجهة اليسرى، قابلها ماكتوميناي بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط نابولي بحثًا عن التقدم، قبل أن يستعيد إنتر أفضليته عبر ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو «VAR» إثر تدخل على هنريك مخيتاريان داخل المنطقة، ونفذها هاكان تشالهان أوغلو بنجاح في الدقيقة 73، وسط اعتراضات قوية من مدرب نابولي أنطونيو كونتي انتهت بطرده.

ورفض نابولي الاستسلام، ليعود مجددًا في الدقيقة 81، حين أعاد نوا لانغ الكرة من على خط المرمى، لتصل إلى ماكتوميناي الذي سددها بقوة داخل الشباك، مسجلًا هدف التعادل الثاني.

وفي اللحظات الأخيرة، كاد إنتر أن يحسم المواجهة، بعدما اصطدمت تسديدة مخيتاريان بالقائم، لينتهي اللقاء بتعادل مثير أبقى الصراع على الصدارة مشتعلًا.

وبهذه النتيجة، حافظ إنتر على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما خرج نابولي بنقطة ثمينة من سان سيرو، مؤكدًا حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب.