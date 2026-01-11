أعلنت منصة مصر العقارية الرسمية، تحديثات تنظيمية محدودة تهدف إلى تعزيز الأمان والشفافية وضمان تجربة عادلة للمستخدمين، محددةً مواعيد جديدة خلال شهر يناير الجاري لتخصيص الوحدات بمختلف المشروعات السكنية ضمن المرحلة الثانية لطرح 400 ألف شقة.

ووفقا للجدول الزمني المحدث، خصصت المنصة يومي الأحد والاثنين 18 و19 يناير لتخصيص وحدات مشروع "ديارنا"، يليهما مشروع "ظلال" يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، ثم مشروع "الإسماعيلية" يوم الخميس 22 يناير.

وتختتم المواعيد بمشروعات "جنة، وسكن مصر، وروضة العبور، والإسكان الحر" يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

وأكدت المنصة عدم حجز أي وحدة سكنية حتى الآن، مشددة على توقف عمليات التخصيص خلال فترة التحديث الحالية.

كما أوضحت أن جميع الوحدات تظل متاحة كما هي، دون وقوع أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم المسجلة مسبقا.

ودعت المنصة المواطنين إلى الاعتماد حصريا على المعلومات الرسمية الصادرة عنها، تحت شعار "من مصر للمصريين.. شفافية ومصداقية".

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت أمس السبت بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع البالغ 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، للمواطنين الذين أبدوا رغبتهم في حجز الوحدات وسددوا جدية الحجز وفقاً لرغباتهم.

وكان الجدول الزمني السابق يحدد يومي 11 و12 يناير لتخصيص وحدات "ديارنا"، ويومي 13 و14 يناير لوحدات "ظلال"، وتخصيص وحدات "جنة" و"سكن مصر" والإسكان الحر و"روضة العبور" خلال يومي 18 و19 يناير، على أن يختتم الجدول بتخصيص وحدات "الإسماعيلية" يومي 20 و21 يناير الجاري.

وفوجئ الحاجزون، اليوم، بوجود عطل فني منعهم من الدخول إلى المنصة لاختيار الوحدات.

وكانت منصة مصر العقارية الرسمية قد أشارت في بيان سابق أمس أن الدخول على الموقع الإلكتروني لتخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح الـ 400 ألف وحدة سكنية يقتصر فقط على المواطنين الذين سددوا جدية الحجز كاملة، واجتازوا المقابلة المطلوبة، واستوفوا جميع الشروط المعلنة؛ وذلك "حرصا على الشفافية وتكافؤ الفرص ووصول الوحدات إلى مستحقيها بعدالة".

وأشارت المنصة إلى إيقاف حسابات المتقدمين الذين لم يستكملوا سداد جدية الحجز، أو الذين سددوا المبالغ دون اجتياز المقابلة المحددة، مؤكدة إلى أن النظام الإلكتروني المعتمد لن يسمح إلا للمؤهلين فقط بالدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم.

وكشفت المنصة عن تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية (reCAPTCHA)؛ لضمان حماية الموقع الإلكتروني ومنع أي محاولات للتلاعب، مشددة على ضرورة متابعة القنوات الرسمية للمنصة باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات، لضمان أعلى مستويات المصداقية والسهولة في التعامل.